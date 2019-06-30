По округу Дубинского и Кононенко баллотируется бывший адвокат экс-майора Мельниченко – он идет от партии Саакашвили

На округе №94 в Киевской области партия «Рух новых сил» Михеила Саакашвили выдвинула Николая Недилько - замдиректора предприятия "Васильківська шкіряна фірма", бывшего адвоката экс-майора Николая Мельниченко.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Николай Недилько стал 42-м кандидатом в депутаты по округу № 94. Стоит отметить, что по этому округу также баллотируются первый замглавы фракции «БПП» в Верховной Раде Игорь Кононенко и кандидат от партии «Слуга народа», журналист и телеведущий канала «1+1» Александр Дубинский.

Николай Недилько известен тем, что в 2000-м году был адвокатом фигуранта «касетного скандала», экс-начальника Госохраны, экс-майора Николая Мельниченко.

Напомним, в Киевской области по одномандатному округу 94 баллотируются сразу несколько кандидатов с фамилиями Дубинский и Кононенко, а также один с фамилией как у главного героя сериала Слуга народа.