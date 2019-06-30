«Эту вакханалию нужно останавливать», - Дятлов попросил экс-директора финдепартамента Бондаренко вернуться из-за ситуации с реконструкцией Соборной

Кандидат в народные депутаты Украины, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов призвал бывшую руководительницу Департамента финансов Валентину Бондаренко вернуться на должность, поскольку, по его мнению нынешняя директор Вера Святелик не справляется.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Дятлов раскритиковал Веру Святелик, заявив, что Валентина Бондаренко спрвлялась со своими обязанностями лучше. В частности, Дятлов привел в пример сегодняшнюю ситуацию с реконструкцией Соборной площади, на которую еще не выделены все необходимые средства, хотя сама реконструкция уже идет.

«Работая на должности более 15 лет, Валентина Бондаренко успешно следила за тем, чтобы финансы города были, как минимум, защищены. И я уверен, что она бы точно не позволила допустить такой вакханалии с городскими финансами, когда уже после начала реализации масштабного проекта оказалось, что на него деньги не перераспределены. При ней бюджет всегда был сбалансирован и депутатам не пришлось бы выбирать, что важнее – площадь или нормальная жизнедеятельность города», - отметил Дятлов.

После чего Дятлов извинился за тех, кто уволил Валентину Бондаренко, и предложил ей вернуться на должность.

«К сожалению, несколько лет назад с ней обошлись не лучшим образом, и вряд ли те люди, которые ее уволили, признают, что это решение было ошибкой. Но я бы хотел вместо них извиниться перед многолетним замом мэра города по финансам и попросить ее: Валентина Ивановна, вернитесь в город Николаев ровно на столько времени, на сколько вы сможете. Нам нужна ваша помощь в наведении порядка с финансами громады», - написал депутат.

Дятлов добавил, что готов предложить депутатскому корпусу поддержать назначение Бондаренко.

«Я готов лично предложить и просить депутатов поддержать вас на должности зама мэра города по финансам. Согласитесь, эту вакханалию нужно останавливать. Ну не может такого быть в дальнейшем, когда из-за искусственно надутого бюджета мы вынуждены жертвовать расходами на социально важные сферы, чтобы не допустить «долгостроя» в самом центре города. (...) А средства на восстановление Соборной площади мы обязательно отыщем, но не в ущерб детским садам, школам, дорогам, крышам и многим другим важным вопросам!» – добавил депутат.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что он лично отвечает за финансовую сферу города.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджет на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца.Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.

Позже директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев попросил членов комиссии по вопросам бюджета согласовать внесение изменений и перераспределить средства бюджета развития, а именно строительство семи светофорных объектов и утвердить общую стоимость реконструкции Соборной площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны.