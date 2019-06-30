В Николаевской области явка на выборах в ОТГ составила всего 35%

В Николаевской области средняя явка на выборах в объединенных территориальных громадах составила 34,97%.

Напомним, что 30 июня выборы проходили в 12 громадах.

За 50% явка перевалила в трех громадах – Сухоеланецкой (Новоодесский район, 61,25), Новомарьевской (Братский район, 57,5) и Калиновской (Еланецкий район 51,4). Все эти громады имеют относительно небольшое население, к примеру, в Сухоеланецкой ОТГ на выборы пришли 800 человек. В Мигеевской ОТГ явка составила 47,16%, а в Софиевской (Новобугский район) – 45,3%.

В наиболее населенных ОТГ явка была очень низкой – в Новобугской (28,34% или 3894 избирателя, это самая низкая явка на Николаевщине) и в Снигиревской (30,54% или 5636). Меньше всего избирателей проголосовали в Лоцкинской ОТГ – 656 или 30,51%.

Всего на 112 избирательных участках проголосовало чуть больше 22 тысяч человек.