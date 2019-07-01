После регистрации партии Саакашвили на выборы на Николаевщине прибавилось четыре кандидата-мажоритарщика от РНС

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах Николаевщины, которых выдвинула партия «Рух нових сил».

Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

В одномандатном избирательном округе №127 (город Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) партия Саакашвили выдвинула Берсана Андрея Павловича, родился 26 января 1971 года в селе Зеленый Яр Николаевского района, заместитель командира ВСУ, проживает в Очакове.

В 128-м (Ингульский, Корабельный районы города Николаева) округе от РНС баллотируется Крупенко Константин Валентинович, родился 18 июля 1985 года в Харькове, директор ООО «Ивеко-Строй», сведения о партийности отсутствуют, проживает в Николаеве.

В 130-м (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский, Снигиревский районы) ОИК – Пляка Сергей Валерьевич, родился 22 июля 1980 в селе Пески Баштанского района, адвокат, сведения о партийности отсутствуют, проживает в Николаеве.

В 131-м – Красёха Владимир Владимирович, родился 19 октября 1976 года в Вознесенске, главный врач в КП «КНП Вознесенская многопрофильная больница», сведения о партийности отсутствуют, проживает в Вознесенске.

Напомним, на заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили. По информации комиссии, внеочередной партийный съезд «Руха новых сил», созванный 10 июня и который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии». Ночью 29 июня Кассационный админсуд в составе ВСУ отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.