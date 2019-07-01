Николаевского нардепа Вадатурского повторно вызвали в НАПК для дачи пояснений из-за возможного конфликта интересов

Народного депутата Украины Андрея Вадатурского повторно вызывают в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции для дачи пояснений из-за возможного нарушения.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

Отметим, что ранее Национальное агентство противодействия коррупции заподозрило народного депутата Украины в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

НАПК пригласило Вадатурского для дачи пояснений на 1-3 июля по признакам нарушения требований, в случае если будут основания, то в отношении него будет составлен протокол об административном нарушении.

Как известно, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский был избран на 130 -м округе (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы). На этот раз он баллотируется как самовыдвиженец.

Напомним, что ранее перативники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины составили в отношении Южноукраинского городского главы Виктора Пароконного административный протокол о совершении коррупционного проступка. Речь идет о том, что Пароконный подписал распоряжение о выплате себе денежных средств за вынужденный прогул и вынес его на рассмотрение соответствующей комиссии горсовета. Депутаты это согласовали и вынесли вопрос на сессию, где он был поддержан, в том числе за него проголосовал и сам Пароконный.