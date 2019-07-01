Александр Пасечный: «Чтобы вдохнуть новую жизнь в городское хозяйство, мы перезагрузим и горсовет»

Во время встречи кандидата в народные депутаты по избирательному округу № 127 от «Слуги Народа» Александра Пасечного с жителями многоэтажных домов в Лесках, на Намыве и в других микрорайонах Заводского района поднялась тема удручающего состояния жилого фонда.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

В каких-то домах течёт крыша, в других – продырявились трубы отопления и канализации, не работают лифты. Как правило, требует благоустройства и придомовая территория – не хватает скамеек для отдыха, детских и спортивных площадок. Жители жалуются на мусор, бурьяны и сухие деревья.

— Корни проблемы хорошо известны, - отмечает Александр Пасечный. - Во-первых, это временной фактор: львиная часть многоэтажек была построена 40-60 лет назад, как правило, Черноморским заводом. Собственно говоря, многие мои родственники и друзья до сих пор живут в таких дворах и домах, да и я в свое время проживал в «хрущёвке» на улице Дачной, поэтому с проблемой более чем знаком.

По мнению кандидата, помимо объективных факторов, немалую роль в деградации жилого фонда сыграло безразличие местной власти – как исполнительной, так и представительской.

— Вопросы жилищно-коммунального хозяйства – прежде всего, зона компетентности и ответственности депутатов местных советов, в нашем случае – Николаевского горсовета. Именно они должны заниматься решением хозяйственных вопросов на своём округе, а не политиканствовать. Ведь не для того же вы их избирали в городской совет, чтобы они «чубатились» под разными цветами партийных флагов? - отметил Пасечный.

Александр Пасечный уверен, что необходимо полностью перезагрузить не только Верховную Раду, но и местные советы. И на предстоящих вскоре после парламентских местных выборах политическая сила «Слуга народа» намерена привести в горсовет профессионалов. Тех, кто будут заниматься локальными городскими вопросами — установкой энергосберегающих окон и ремонтом крыш, уличным освещением и благоустройством дворов, вывозом мусора и ремонтом внутриквартальных дорог и тротуаров.