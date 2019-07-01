Партии Тимошенко, Вакарчука и Порошенко на выборах могут показать почти одинаковый результат, - соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Слугу народа» готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 12%, ВО «Батьківщина» – 9,4%, «Голос» – 8,3%, «Европейскую солидарность» – 8,2% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия «Сила и честь» с поддержкой 4,1% голосов и «Гражданская позиция» – 3,9% респондентов.

Вместе с тем, «Оппозиционный блок – Партию мира и развития» готовы поддержать 2,2%, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,1%, ВО «Свобода» набирает 1,8% поддержки, «Украинская стратегия Гройсмана» получает 1,6% поддержки, «Самопомощь» – 1,2%. Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 46% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 37,7% - скорее намерены голосовать. 6,6% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга – временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая были опрошены 2 тысячи 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет.

Напомним, что в Николаевской области явка на местных выборах в ОТГ составила всего 35%.