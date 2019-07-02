В Офисе Зеленского задумались об идее «референдума по избранию губернаторов»

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заговорил об идее так называемого референдума по избранию губернаторов.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

- Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования. Хотя была классная идея, но мы от нее отказались, - сделать референдум по избранию губернаторов. У нас выборы Верховной Рады, добровольно проголосуйте еще за четыре-пять кандидатур, кого вы хотите видеть губернатором. Было бы классно, но не успеваем. Есть вариант через год это совместить с местными выборами, - сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что у Администрации Зеленского пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.