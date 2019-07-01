Соратник Януковича подал заявление на связанный с Порошенко телеканал – ГБР провело выемку документов

Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что на телеканале «Прямой» 1 июля провели выемку документов по делу об отмывании денег.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что телеканал «Прямой» связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко «Прямой». Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию», - сообщил Портнов.

Как пишет «Зеркало недели», в Госреестре судебных решений есть определение Печерского районного суда Киева о временном доступе к вещам и документам на основании ходатайства следователя ГБР.

«Предоставить следователю… и прокурорам в уголовном производстве… временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов, которые находятся во владении Печерской районной в Киеве администрации… учредительных и регистрационных документов ООО «Телеканал «Прямой»… доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, которая поступала от ООО в Подольскую районную администрацию», - говорится в определении суда.

В документе значится, что в случае отсутствия оригиналов, которые подлежат выемке, «предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов». Следственный судья определил срок действия определения в 30 дней. Определение суда датировано 19 июня.

Заявление Портнова в ГБР

В то же время в пресс-службе ГБР пока не прокомментировали ситуацию, а «Прямой» сообщает, что телеканал добровольно передал документы представителям ГБР.