У Зеленского открестились от предложения Богдана по русскому языку для Донбасса: «Это его субъективное мнение»

Партия «Слуга народа» не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу Свобода слова, передает «InfoResist».

По его словам, озвученная руководителем Офиса президента Андреем Богданом инициатива является исключительно его субъективным мнением.

- Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии, — сказал Стефанчук.

Как подчеркнул представитель президента Украины в ВР, согласно ст.10 Конституции, единственным государственным языком является украинский, и «Слуга народа» придерживается этой позиции.

Напомним, в ходе своего интервью глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в случае возвращения Луганска и Донецка, можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального для жителей данных областей.