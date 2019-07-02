Сотрудничество с КГБ - не грех, - Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что в советское время Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook, - передает «Левый берег».

- В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть, - сказал Филарет.

Он также добавил, что у всех епископов ПЦУ есть контакты со Службой безопасности, но «такой зависимости, которая была во времена СССР, нет».

- Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать, - пояснил Филарет.

Он также рассказал, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него. Вместе с тем, по мнению Филарета, священники могут сотрудничать со спецслужбами.

- Сотрудничество с КГБ - не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть... Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали, - заявил почетный патриарх ПЦУ.

- Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... - добавил Филарет.

Напомним, ранее «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от томоса.

Отметим, ПЦУ может отлучить Филарета от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата.