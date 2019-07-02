ЦИК после решения Верховного суда зарегистрировала кандидатом в нардепы беглого экс-главу АП времен Януковича

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Центризбиркоме отметили, что у комиссии отсутствуют возможности для выполнения решения Верховного суда в другой способ, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, ЦИК внес изменения в постановление о форме и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - по Клюеву.

Отметим, что такое решение ЦИК принял во исполнение решения суда. Ранее Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы Клюева.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы видеоблогера Анатолия Шария. Шарий не проживает в Украине. Он выехал из страны вскоре после стрельбы в киевском ресторане MacDonalds в мае 2011 года, когда он применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с другим посетителем. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса). Шарий выехал в Европу и получил статус беженца в Литве.

Теперь он включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних пять лет. При этом члены ЦИКа возмутились таким решением и назвали его абсурдным.

Отметим, что Европейский союз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение. Также Интерпол снял с розыска беглого Андрея Клюева, который был главой администрации Януковича.

Напомним, ранее скандальный депутат Корнацкий через Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать его на выборы в Раду.