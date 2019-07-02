Стало известно, кого избрали главами объединенных громад на Николаевщине

На Николаевщине 11 из 12 кандидатов, выигравших выборы глав ОТГ, баллотировались как самовыдвиженцы.

Главой Лоцкинской сельской ОТГ (Баштанский район) стала Любовь Кузьмина (набрала 613 голосов или 83,74%).

Висунская ОТГ (Березнеговатский район) – Сергей Кривошей (675, 90,12%).

Березнеговатская ОТГ – Сергей Бойко (1625, 54,49%).

Новомарьевская ОТГ (Братский район) – Тамара Фесько (620, 62%).

Калиновская ОТГ (Еланецкий район) – Владимир Булах (481, 59,38%) – он единственный из победителей баллотировался от партии – от «Нашего края».

Вольнозапорожская ОТГ (Новобугский район) – Александр Латий (686, 94,76%).

Софиевская ОТГ (Новобугский район) – Сергей Лозовой (696, 56,18%).

Сухоеланецкая ОТГ (Новоодесский район) – Николай Ярошинский (457, 34,99%).

Мигеевская ОТГ (Первомайский район) – Светлана Почтаренко (593, 30%).

Гороховская ОТГ (Снигиревский район) – Валерий Бийчук (1143, 69,44%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новобугской и Снигиревской ОТГ выборы выиграли действующие мэры – Максим Лагодиенко и Леонид Голобля соответственно.