В Новобугский горсовет прошли восемь партий, а в Снигиревский – шесть

Фото - иллюстрация На выборах в Новобугский и Снигиревский городские советы ни одна из партий не получила большинства.

В каждом из городских советов по 26 депутатов. В Новом Буге партия «Розумна сила» и «Аграрная партия» получили по пять мест, «Наш край» и «Батьківщина» - по четыре. По два места достались партиям «Укроп», «Самопомощь», «Радикальной партии», «Европейская солидарность» («БПП – Солидарность»).

В Снигиревке 10 мест в горсовете достанутся «Нашему краю», «Аграрная партия» получит шесть мест, а «Батьківщина» - четыре. Три места получит «Европейская солидарность», два места – «Розумна сила» и одно – «Радикальная партия».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новобугской и Снигиревской ОТГ выборы выиграли действующие мэры – Максим Лагодиенко и Леонид Голобля соответственно.