В МВД начали проверять на фейковость звонки о минировании

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Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

«Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель», - сообщил Яровой.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции изменят порядок реагирования на сообщения о минировании и планируют усилить ответственность за ложные вызовы

Роман Свиридов

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