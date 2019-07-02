В МВД начали проверять на фейковость звонки о минировании

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

«Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель», - сообщил Яровой.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции изменят порядок реагирования на сообщения о минировании и планируют усилить ответственность за ложные вызовы