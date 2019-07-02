Таксист в Первомайске разместил на своей машине агитацию за кандидата – полиция заставила её снять

В Первомайске 1 июля обнаружили, что один из таксистов разместил на своей машине агитационные материалы одного из кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция обязала таксиста удалить агитацию, которая размещена с нарушением норм действующего законодательства.

Также во время отработки территории города участковые обнаружили десять билбордов с агитацией, на которых отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило печать, и информация о лицах, ответственных за выпуск. Эти агитационные плакаты также обязали убрать.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», на такси разместили агитацию за кандидата в нардепы Вадима Пидберезняка.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные повредили палатку партии Гройсмана.