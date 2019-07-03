Зеленский и премьер Канады договорились о поставках бронетехники

Во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо достигли ряда договоренностей по поддержке нашего государства в оборонной сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что развивать сотрудничество в этой сфере», – сообщил Глава государства во время общения с журналистами в Торонто.

Владимир Зеленский отметил, что пока не хочет обнародовать детали.

«Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости», – резюмировал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо со своей стороны подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.

«Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадского оружия. И это позитивное решение», – констатировал он.

«Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она имела ту поддержку, которая ей нужна, со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование», – добавил премьер-министр.

Напомним, что ранее Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христя Фриланд борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на востоке Украины.