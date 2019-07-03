«На первом месте будут стоять интересы человека»: ЦИК зарегистрировала в кандидаты на 129 округ майора полиции из Николаева Лебедя

Андрей Лебедь Майора полиции из Николаева Андрея Лебедя зарегистрировали как кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №129.

Об этом сообщает на сайте Центральной избирательной комиссии.

ЦИК зарегистрировала его кандидатуру еще 19 июня. Лебедь баллотируется на округ №129 (Центральный район города Николаева, Витовский район) как самовыдвиженец. Он родился в городе Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины. Имеет высшее образование. На данный момент занимает должность старшего оперуполномоченного Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Ранее он длительное время был сотрудником отдела уголовного розыска.

На своей странице в Facebook он призвал вместе изменить Верховную Раду Украины.

«И преобразуем ее с места обогащения и популизма, на место, где в каждом принятом законе, на первом месте будут стоять интересы человека, а не частные интересы Олигархов», – написал Лебедь.

Напомним, что по состоянию на 27 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще ряд кандидатов в народные депутаты, которые избираются на одномандатных округах в Николаевской области. Всего на Николаевщине уже 84 кандидата-мажоритарщика.