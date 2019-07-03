В Раде зарегистрировали законопроект против использования матерщины – нарушителей хотят штрафовать на десятки тысяч гривен

Законопроект о «противодействии сквернословию», может быть принят Верховной Радой в ближайшее время. Автор законопроекта – нардеп Ольга Богомолец. Она считает, что принятие этого законопроекта защитит культуру языка от ненормативной лексики.

Информация о законопроекте доступна на сайте Парламента.

Цель данного законопроекта – исчезновение нецензурной лексики с телеэкранов, публичных выступлений, СМИ. Перечень запрещенных слов должен утверждаться Кабинетом Министров Украины.

«Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас. «Хай би тебе дощ намочив!». «А щоб тебе лиха година спіткала!» - вот истинно украинская «брань», которая свидетельствовала о связи древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не жаловали и не употребляли грубостей «ниже пояса» и не позволяли себе пошлостей», - заверяет Богомолец.

Если закон примут, лицо, нарушившее его, должно будет заплатить штраф от 40 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 38 до 67 тысяч гривен), либо принудительно направлено на общественные работы на 40-60 часов. Кроме того, нарушитель может быть привлечен к административному аресту на срок до 15-ти суток. Для публичных персон штраф увеличивается, от 75 до 100 необлагаемых минимумов (от 72 до 96 тысяч гривен).

По мнению нардепа, принятие данного закона позволит повысить культурный уровень общения граждан и развивать украинскую культуру.

«(Законопроект – ПН) будет способствовать защите граждан Украины от сквернословия (нецензурной брани), оскорбительных приставаний к гражданам и других подобных действий, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан», - передает Ольга Богомолец.

Напомним про не менее интересный законопроект, который был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июня, 2018 года - о запрете «публичного проявления любых видов сексуальной ориентации».