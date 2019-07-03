В Италии осудили трех наемников, которые воевали в рядах террористов на Донбассе

Суд Генуи (Италия) приговорил к тюремным срокам троих наемников, воевавших против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на издание «La Stampa».

Антонио Катальдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполь) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) – 2 года и 8 месяцев, Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, который давно живет в Парме) приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы.

Они признаны виновными в несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства. Информацию о наемниках, которые были осуждены, итальянским силовикам передало украинское посольство.

Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, остаются на Донбассе. Это Андреа Палмери, которого считают «мозговым центром», Габриэле Каругати, известный как «Архангел» - бывший охранник торгового центра в Ломбардии, а также Массимилиано Кавалльери по прозвищу «Спартак».

Следствие доказало, что все трое различными способами получали денежное вознаграждение за свою службу в рядах террористов на Донбассе. Расследование этого дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя. О раскрытии преступной организации полицейскими Италии стало известно в августе 2018 года.

Карабинеры обнародовали видео, благодаря которому можно идентифицировать одного из задержанных – Владимира Вербицкого. Он ушел воевать в мае 2015 года, тогда же вступил в ряды группировки «Русич». Первые два месяца на Донбассе он не показывал своего лица, но позже прятаться перестал. На одном из видео, которое боевики выложили на YouTube, показано, как его учат корректировать огонь артиллерии. На камеру «Парма» рассказывает – ему 21 год и хотя вырос в Италии, куда родители переехали из Молдовы, считает себя «русским».

Олси Крутани – ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане, ярый сторонник русских боевых искусств. Именно во время таких спортивных мероприятий обсуждали возможную отправку наемников на Донбасс. Посредником между желающими попасть в Украину и теми, кто уже воюет на Донбассе, выступал третий задержанный – Антонио Катальдо. Он считается опытным наемником, потому что воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи. Обучение и военную подготовку он прошел в Панаме.