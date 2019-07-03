Вера, что можно еще всё изменить, пришла ко мне с победой Зеленского: Интервью с Александром Пасечным

Редакция «Преступности.НЕТ» после Александра Гайду, который баллотируется по округу №128 от «Слуги народа», записала интервью с Александром Пасечным, которого политсила выставила на округ №127 (Заводский район города Николаева, Очаковский и Николаевский районы области).

– Google знает вас как главу Федерации футбола Украины в Николаевской области, Google знает вас как успешного предпринимателя. Для многих вот этой планки, которой вы достигли на данный момент, достаточно, чтобы жить в свое удовольствие и проводить время с семьей, и заниматься какими-то любимыми вещами. Вы же зачем-то идете дальше. Зачем вы идете в Верховную Раду?

– Я действительно многого добился, пользуюсь уважением у многих людей. Но уже достаточно давно разные люди говорят о том, что мои личные качества, умение руководить, нравится людям. Говорят о том, что свой опыт я мог бы использовать, как руководитель. Говорили, и в мэры города иди, и почему ты не идешь в депутаты? Но у меня никогда не было веры в то, что при старых политиках можно что-то изменить. Как предприниматель много чего видел, как руководитель Федерации футбола вижу, как все сложно сдвинуть с мертвой точки. А именно полгода назад идеи нашего президента меня зацепили, запали в самую душу. Я болел, помогал на президентской кампании и потом. Просто, знаете, такой искренний порыв, и я подал свои документы на 127 округ.

Прошел большой отбор кандидатов и мне приятно, что меня выбрали, и я теперь могу говорить всем, что я представитель команды Зеленского – нашего президента. И хочу донести идеи, которые близки мне, до всех наших избирателей, до всех моих земляков, потому что я коренной николаевец.

Я видел с детства все проблемы, как развивалась наша страна, как было сложно. А сейчас вообще крайняя ситуация, мне кажется, потому что дорог нет, на медицину жалобы людей я постоянно слышу, бесхозяйственность чиновников. Проблем множество. Самая первая жалоба, которая приходит сейчас – на безответственность. Никто ни за что не отвечает, круговая порука, любое обращение людей уходит непонятно куда.

Также, как и в футболе – мы видим, помощи государства практически нет. Какую тему не коснешься – везде плохо. Более 10 миллионов украинцев уехали. У нас сейчас в районах не могут на футбол команду собирать, некому играть.

Я объездил всю область, благодаря Федерации футбола во всех селах побывал, на стадионах, во всех районах и одни и те же проблемы: не хотят рожать, слабая экономика, нет рабочих мест, молодежь уехала, пенсионеры выживают. Ну вот за любую проблему, за которую не возьмись – везде все плохо. И поэтому я искренне хочу, используя свой опыт, помочь нашему президенту, и хочу изменить, сделать страну новой, другой.

– Сложный период, если смотреть по действующим народным депутатам, довольно сложная работа, а как ваша семья к этому отнеслась? Они понимают, что их ожидает в итоге?

– Меня семья всегда поддерживала во многих начинаниях. Я вообще считаю, что все, чего я добился – это благодаря своим родителям, своей жене, у меня двое уже взрослых детей, слава Богу, один уже заканчивает школу, другой уже давно закончил, работает. Мы вырастили детей – появилось больше времени. Я более 10 лет занимаюсь общественной деятельностью. И никогда не получал никаких дивидендов, например, от футбола. Но, тем не менее, я вкладываюсь, помогаю, и когда другие обращения есть. Просто именно в политике я не самовыражался. Появилась возможность и время, и, главное, появилась цель и вера в то, что мы можем что-то изменить. Не что-то, а кардинально.

– Вы очень много лет посвятили футболу, сами только что это сказали. Существует ли опасность, что народный депутат Александр Пасечный, в случае избрания народным депутатом, будет уделять больше внимания именно футболу, не обращая внимания на какие-то, возможно, другие проблемы, либо направления.

- Любовь к футболу пришла вообще с детства. В варваровской школе мы умели играть во все виды спорта, были очень разносторонними. Когда учитель физкультуры сказал, что надо ехать в Ковалевку на туризм, мы не знали, что это такое, но поехали на соревнования, и научились быстро ставить палатки, перелетать через речку. Я, кстати, играл в шахматы хорошо в школе. Мы были чемпионами района по баскетболу, хотя в Ольшанке было ДЮСШ по баскетболу, и мы один раз смогли выиграть у них, хотя это было сложно. После школы мы шли на площадку играть в футбол, мы на перемене даже в футбол играли или в настольный теннис, зимой – в баскетбол. Обычное дело – футбол, жизнь, спорт в любом проявлении с детства всегда был со мной. Я играл в футбол и в институте, потом за команду, которая играла на Украину. Больше 15 лет назад мои друзья варваровские, с которыми мы просто играли в футбол, попросили, и мы заявились на чемпионат города. И так началась команда ФК «Варваровка», которую я с друзьями создал, сначала как игрок, потом был тренером этой команды, потом стал руководителем. Она до сих пор существует, успешно развивается, играли мы на Чемпионате Украины два года подряд. Это в моем сердце. Если говорить о футболе. Сейчас без него не могу жить, это хобби.

Но я уже сказал, что понимаю проблемы всех остальных. Вообще футбол – это чуть ли не единственный спорт, который по области остался, потому что на самом деле всё очень сильно заброшено. Спорт и культура [финансируются] – в последнюю очередь. Я чувствую эти проблемы, я их знаю: мы футболисты ходим, унижаемся в разных районах, мои друзья ходят унижаются, выпрашивают эти деньги. Чтобы поехать на соревнования нужен автобус, нужно питание, нужно очень много всего. В команде 20 человек, нужны мячи, нужна форма – это один из самых дорогих, но самый любимый вид спорта. За остальные виды спорта я ещё больше переживаю. Я и кидал гранату, и прыгал в длину, и бегал. Мы участвовали и в соревнованиях по легкой атлетике. Сейчас этого всего нет. Раньше, помню, часто были спартакиады масштабные, в селах особенно, было развитие сельского спорта. Сейчас этого всего нет, вообще не выделяются средства. По остаточному принципу. И сейчас чаще всего приходится искать спонсоров командам, то есть они становятся частными. Государственной поддержки спорта вообще нет.

Такое же отношение к культуре. Я вообще считаю, что мальчики должны заниматься спортом, девочки, дай Бог, тоже. Хотя у девочек чаще бывают в приоритете танцы, рисование, творчество. Я спрашивал в клубе – никто не хочет идти на зарплату на 3 тысячи гривен руководителем клуба.

Я слышу эти проблемы, я знаю эти проблемы, и это всё, в первую очередь, конечно, выходит из экономики страны, и коррупции. Надо менять отношение.

Никогда молодежь не вернётся в село, если там ничего не будет сделано для того, чтобы была заинтересованность молодежи там оставаться. И из городов сейчас уезжают. Если раньше мы пытались удержать молодежь в селе, то сейчас уже её в стране нельзя удержать.

Когда мы говорим o спорте, о культуре, о здоровом образе жизни, мы хотим, чтобы здоровый образ жизни был популярный и модный. Но на самом деле это всего лишь последствия, а не причины.

Я бы хотел бы работать в комитете, развивать экономику, предпринимательство, производство для того, чтобы были возможности это реализовывать.

- Можно встретить информацию и про вашу связь с главой Федерации футбола Украины Павелко, но не в плане структурных моментов, а в плане более тесной связи, что едва ли не он принимал участие в вашем выдвижении на 127 округ. Более того, для того, чтобы якобы подыграть действующему народному депутату, вашему конкуренту, оппоненту, Борису Козырю. Насколько эта информация правдива?

- С Андреем Васильевичем Павелко меня связывает только футбольная деятельность. Я и знаю его только по этим вопросам, никаких других взаимоотношений с Андреем Васильевичем у меня нет и не было. Точно так же и Бориса Козыря я практически узнал через открытие площадок, что входило в мои функциональные обязанности, как руководителя Федерации футбола. Никаких обязательств ни перед одним, ни перед вторым у меня нет, политических связей тоже.

До этого я не был в политике, не был чиновником, не был депутатом. Я всегда развивал футбол, до работы в областной Федерации я дважды избирался председателем городской Федерации. Я думаю, что футбол – это игра, которую любят разные люди, люди разных политических взглядов, разных жизненных позиций. Многонациональная, многогранная игра. Руководитель Федерации футбола – это выборная должность. При чем выбирается она здесь, в Николаеве, большим коллективом. К политике это не имеет никакого отношения.

– Если говорить о ваших конкурентах, уже одного я назвал - Борис Козырь. Кого вы еще считаете своим конкурентом?

– Я уже говорил о том, что наша сила, политическая партия «Слуга Народа», наш президент Владимир Зеленский, и мы не видим конкурентов. Мы хотим, мы делаем всё по-другому, мы идем одной командой, мы хотим поменять страну, в корне перезагрузить ее. И поэтому я считаю, что старые политики в принципе они уже показали свою работу. Они вроде считаются опытными, но толку от этого никакого нет, мы видим к чему привело управление страной за последние годы.

Сейчас они под выборы, как всегда, начинают миллионы денег вкладывать: куча билбордов, куча денег, начинают дороги делать, площадки ставить, подарки дарить. Я уверен, и наши люди уже доказали это на прошлых президентских выборах. Доказали, что они уже не верят старой власти. Поэтому я уверен, что наша команда, и я лично, как представитель президента и партии «Слуга Народа» в 127 округе, мы вне конкуренции. Потому что мы люди новые, которые хотят поменять страну, каждый со своим опытом.

Я, например, хочу, чтобы наш Николаев процветал, наша Николаевская область процветала. Я хочу, чтобы Очаков был крупный туристический, такой же исторический, известный город. Я хочу, чтобы он стал центром развития туризма. Я хочу, чтобы дороги у нас были хорошие, хочу, чтобы наша речка была чистая. Я прожил всю жизнь здесь, я коренной николаевец, и хочу, чтобы этот город процветал.

– Тем не менее то, что у вас там конкурентов нет — это хорошо. Но мы видим, что против вас используют определенные «чёрные технологии», подставляют людей, которые внешне позиционируют себя, как «Слуга Народа», так и представительства. Некий Алексеенко - его листовками был заклеен как минимум Заводский район. Что с этим вы намерены делать?

– Посмотрите, это ещё раз говорит о том, что мы лидеры, мы сильны и против меня лично, а не только против партии, используются чёрные технологии. Я уверен, что люди разберутся. Разобрались один раз – как на прошлых президентских выборах, и сейчас разберутся, что это человек специально использует, «самовисуванець», самозванец, назвавшийся коммерческим директором «Приватного Підприємства» (ПП, аналог с Політичною партією) «Слуга народа», для того чтобы «примазаться». Причём листовки, которые были расклеены на округе, в наших цветах, с использованием изображения Зеленского. Я могу сказать, что на округе только один представитель Зеленского, команды Зе и партии «Слуга Народа» - и это Александр Пасечный. И я уверен, что наших людей уже не обманут, потому что они ждут от нас победы и решительных действий для изменений в стране.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»