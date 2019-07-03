Игорь Копытин заступился за жителей села Пересадовка Витовского района - люди опасаются, что у них отнимут больницу

В понедельник, 1 июля, кандидат в народные депутаты по 129 округу от партии «Слуга народа» Игорь Копытин обратился в управление здравоохранения Николаевской ОГА с требованием разъяснить слухи о возможной ликвидации действующей амбулатории практической семейной медицины в с. Пересадовка Витовского района.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

– В Пересадовке прекрасная амбулатория, которой жители села довольны. Врачи больницы лечат не только местных, к ним приезжают люди из ближайших сел, в которых амбулатории теперь ликвидированы. Из-за слухов о возможной ликвидации и отсутствия официальной информации, жители Пересадовки чувствуют себя брошенными и обманутыми. Сегодня мы подаем петицию, подписанную 42 пересадовцами, а также, прилагаем официальное обращение на имя главы областного управления здравоохранения и ждем незамедлительной реакции со стороны Николаевской ОГА, − заявил Игорь Копытин.

В обращении кандидат потребовал в ближайшее время предоставить информацию о возможной реорганизации или ликвидации Пересадовской амбулатории для того, чтобы развеять или подтвердить слухи, которые держат в страхе жителей села.

– Я принял решения идти на выборы, а значит взял на себя ответственность за судьбы жителей моего округа. Считаю своим долгом разобраться в ситуации, которая сложилась в с. Пересадовка. Люди имеют право знать, что происходит в их громаде, а не жить в страхе и гадать, будет ли им завтра куда обратиться за медицинской помощью. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим ответ на наш запрос и дальше вместе с жителями будем искать пути решения в рамках украинского законодательства, − подчеркнул кандидат.

Однако, как говорится в сообщении, во время подачи документов, сотрудники канцелярии Николаевской ОГА пытались найти множество причин, чтобы не принять обращение. Кандидата направляли из одного кабинета в другой открыто отказываясь зарегистрировать петицию. Только спустя час хождения из кабинета в кабинет удалось передать обращение от жителей Пересадовки профильному чиновнику.