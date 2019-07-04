«Проблема есть, мы этим занимаемся», - в «Слуге народа» подтвердили, что у одного из их кандидатов есть гражданство РФ

Решение об окончательной «очистке» списка кандидатов в депутаты будет приниматься на съезде партии «Слуга народа» 6 июля.

Об этом заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, сообщает «theБабель».

Он также подтвердил информацию о российском гражданстве одного из кандидатов в депутаты, номера 99 в списке «Слуги народа» Михаила Соколова.

- То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... Окончательное решение по Соколову будет принято на съезде партии «Слуга народа». Очистку списка будет проводить съезд, - заявил Разумков.

Он добавил, что это будет «третий этап съезда, где будут утверждены результаты постпраймериз».

Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что в избирательном списке «Слуги народа» баллотируется гражданин России, исполнительный партнер российской лоббистской компании Kesarev Consulting Михаил Соколов.

«Проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, ведь существуют официальные российские ресурсы, которые утверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 № 873592 на сегодня является действительным», - написал Иванов в Facebook.

На сайте Центральной избирательной комиссии Соколов значится под №99. Указано, что он гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный партнер ООО Kesarev Consulting, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует.