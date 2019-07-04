«Что мне только выборами заниматься всю жизнь?» – экс-мэр Гранатуров о своем назначении на пост главы Ингульской райадминистрации

Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, которого мэр Александр Сенкевич 4 июля назначил главой Ингульской администрации, сообщил, что уже приступил к своим обязанностям и заявил, что ему можно доверить любую работу.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, он сообщил, что к его кандидатуре на пост главы Ингульской райадминистрации пришли «в результате общего анализа, общения с городским головой, со своими опытными коллегами по фракции, мы пришли к такому, для некоторых специфическому решению».

— Я вам скажу так: безделье и неоправданное умничанье грешно и непопулярно, а вот любой труд, он унизить человека не может. Мэр поставил ему простые и элементарные задачи. Я всегда говорил, что есть работа творческая, яркая, с целью понравиться избирателям, а есть работа не суперпопулярная, но ее нужно делать ежедневно. Например, мытье полов, чтобы вы не делали, вы не сделаете ее такой, которая буде восхищать. Полы не вымыты, люди понимают, что кто-то недорабатывает, если вымыты, то на это никто не обращает внимание. Это просто ежедневная работа, - отметил депутат.

В частности, Юрий Гранатуров добавил, что он практически единственный человек в Николаеве, по крайней мере, на сегодняшний день, которому можно доверить любую работу, так как он «везде был и везде работал».

— Это просто работа, пообщались и договорились о том, что посмотрим, где буксует, где есть причинно-следственные связи, на будущие структурные изменения. Опыт нужно объединять, я не вижу тут ничего плохого, потому что в постоянном противостоянии и противоречии можно заработать от кого-то популярность, от кого-то пожатие плечами, от кого-то недоумение, но самое главное – полы мыть не кому, - прокомментировал Юрий Гранатуров.

На утоняющий вопрос, не означает ли данное назначение, что Юрий Гранатуров и депутаты фракции «Наш край» не будут критиковать мэра, депутат ответил отрицательно.

— Нет, это не означает ничего. Я очень опытный депутат, с большим стажем, депутатская деятельность – это одно, а работа – это личная ответственность по функциональным обязанностям, так что смешивать эти вещи неправильно. Это будет непрофессионально, мы не пришли с нашим многолетним опытом красоваться в сессионный зал перед микрофонами, мы пришли работать. Я никогда не рассматривал депутатскую деятельность, кроме юных лет, как дополнительный Public relations (реклама, - ПН).

В частности, на вопрос о том, мог ли мэр Александр Сенкевич с помощью такого назначения договориться о том, чтобы депутаты не объявили повторный импичмент, Юрий Гранатуров отметил, что такие вопросы не обсуждались.

— Мы не договаривались ни о каких вопросах, тем более такого характера. Разговор был простой, понятный, мужской, без всяких договорняков, он был связан с работой, благоустройством, почему районный ЦПАУ дает сбои и другие вещи. Мы слишком много политизируем обычную городскую работу. Кем бы мы с вами не были, чтобы мы не делали, кто-то должен взять грабли и навести порядок, поэтому, как меня учил Владимир Чайка, он единственный был политиком, все остальные были работниками. И в этом есть прелесть. Я готов поработать, если есть такая возможность. Что мне только выборами заниматься всю жизнь? Эта работа не приносит должного результата. Найдутся люди, которые порадуются, позлорадствуют, начнут выпускать какие-то газеты предвыборные, а наши люди, к сожалению, не задумываются над тем, откуда она, с таким добрым личным местоимением берется, живет три недели и пропадает на 4-5 лет. Люди верят печатному слову, а нужно верить своим глазам, - подытожил он.

Отметим, что Юрий Гранатуров возглавлял администрацию Ингульского района в период с 2010 по 2013 годы.

Напомним, что ранее в Николаевском горсовете хотели убрать Татьяну Казакову с должности секретаря горсовета, а вместо нее назначить экс-мэра, главу фракции «Наш Край» Юрия Гранатурова. Однако тогда, данную информацию основные участники опровергли.