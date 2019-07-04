После ухода «самого успешного губернатора» в бюджете Днепропетровской области не хватает денег на зарплаты и коммуналку

После увольнения Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации в областном бюджете не осталось денег даже на выплату задолженности по зарплате и коммунальным платежам.

Об этом говорится в заявлении председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов Андрея Никанорова, передают «Українські новини».

По его словам, по состоянию на 1 июля остаток средств на счетах областного бюджета – 29,9 млн гривень, тогда как кредиторская задолженность по текущим расходам на социальную сферу, в том числе и по зарплате и коммунальным платежам, - 37,6 млн гривень.

Никаноров подчеркивает, что в последнюю декаду июня областная власть сняла с депозита и израсходовала 120 млн гривень.

«Областной бюджет за 6 месяцев не выполнен. Прогнозное невыполнение плана по доходам областного бюджета до конца года составляет 239,5 млн грн. Сейчас проводим аудит бюджета с целью выровнять ситуацию», - сообщает Никаноров.

Как сообщалось, 27 июня Президент Владимир Зеленский уволил Днепропетровского губернатора Резниченко. Он был назначен на эту должность Петром Порошенко в марте 2015.

Напомним, 16 мая, депутаты Николаевского областного совета с третьего раза поддержали проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», который на рассмотрение внесла Николаевская ОГА. Ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.