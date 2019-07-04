Путин обсудит с Папой Римским ситуацию в Украине и возможность его визита в Россию

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Папой Римским Франциском сегодня, 4 июля, за день до встречи католических лидеров Украины в Ватикане. Будет обсуждаться ситуация в Украине, а также возможность первой официальной поездки Папы в Россию.

Об этом сообщает издание «Reuters».

Путин уже встречался с Франциском ранее, дважды. Сегодня он должен прибыть в Ватикан во время своего визита в Италию, который также будет включать переговоры с итальянскими лидерами.

Ожидается, что Украина, которая остается сложной проблемой в отношениях между Ватиканом и Россией, станет главной темой дискуссий в Апостольском дворце Ватикана.

Когда они в последний раз встречались в 2015 году, Папа призывал Путина приложить «искренние и большие усилия» для достижения мира в Украине и помочь положить конец борьбе между украинскими правительственными силами и пророссийскими сепаратистскими повстанцами на Востоке.

В пятницу лидеры украинской католической церкви и официальные лица Ватикана начнут двухдневные встречи для обсуждения различных проблем в своей стране.

В прошлом году ситуация в религиозной среде Украины стала напряженной, когда православная церковь страны, которая на протяжении веков фактически находилась под контролем Русской православной церкви, провозгласила свою независимость и создала национальную церковь.

Россия выступает против Украинской Православной Церкви, имеющей автокефальный или самоуправляемый статус, заявляя, что этот шаг имел больше политических, чем религиозных мотивов.

Тогда Путин присоединилися к мнению РПЦ и обвинил правительство Украины в «вопиющем вмешательстве» в жизнь православия в стране.

Из Ватикана Путин встретится с премьер-министром и президентом Италии и примет участие в конференции по итальянско-российскому диалогу в министерстве иностранных дел.

Напомним, как Папа Римский Франциск вспомнил об Украине в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Он пожелал, чтобы на востоке Украины наступил мир. В своём Рождественском сообщении он также пожелал Украине мира.