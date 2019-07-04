СБУ совместно с британскими службами задержали банду контрабандистов, переправлявших сигареты в ЕС

Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

«Уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС», - говорится в сообщении.

Когда именно была спецоперация, какую партию сигарет изъяли и есть ли задержанные по делу, Посольство не сообщает.

Напомним, украинская полиция изъяла 400 килограммов кокаина стоимостью $60 миллионов - наркотики должны были попасть в Западную Европу.