«Дискредитировать не выйдет»: У Дятлова возмущены распространением «фейковых» листовок о встрече в Заводском районе Николаева

В Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Теплого дома».

«Наша команда в очередной раз столкнулась с грязными технологиями от ребят, которые готовы пойти на все ради того, чтобы остаться у власти! В Заводском районе появились объявления о ЛЖЕвстречах с нашей командой‼️ Спекулируя на имидже и на бренде «Теплого дома» наши недоброжелатели назначают встречи от нашего имени. Мы были готовы к тому, что против нас развернут не одну провокацию! Но, обманывать николаевцев - не позволим‼️» – говорится в сообщении.

В связи с этим, в сообщении попросили николаевцев быть внимательными и сообщать о подобных случаях.