Баканов уволил начальника Николаевского отдела «К» СБУ, и его место занял заместитель, на давление которого жалуются бизнесмены

В Николаеве уволили начальника местного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое управление «К») УСБУ области Тараса Вегеринского и его место занял Константин Бурченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник в СБУ, увольнение Вегеринского с должности подписал исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов и его перевели в распоряжение спецслужбы. В то же время временно исполняющим обязанности начальника отдела «К» стал заместитель Вегеринского Константин Бурченко.

Константин Бурченко уроженец Донецкой области, где и начал службу в милиции. Перед службой в СБУ он был начальником Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Приморского райотдела милиции в Одессе.

Отметим, что собеседник «Преступности.НЕТ» в Госбюро расследований сообщил, что на давление Бурченко сетуют ряд бизнесменов, хотя руководство спецслужбы из Киева дало команду, как он выразился, «не жрать» за счет предпринимателей. В частности, он привел пример давления СБУ на ЧП «Захід».

Как известно, ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. Позже директор фирмы заявил, что с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.

Напомним, что 23 мая в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, после этого заявил, что «больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих».

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка 4 июня заявил о надежде, что Верховная Рада сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым в частности предусматривается ликвидация управления «К».

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.