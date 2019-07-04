Нардеп Жолобецкий раскритиковал Гройсмана из-за НСЗ и пригласил его приехать в область, чтобы показать ему реальные проблемы

Народный депутат Украины от Николаевской области Александр Жолобецкий раскритиковал Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за то, что он до сих пор не посодействовал в выплатах по заработным платам работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывш. Завод имени 61-го коммунара), а также пригласил его в область.
Свое мнение он высказал на брифинге в Верховной Раде в четверг, 4 июля.
– На протяжении трех с половиной лет я борюсь за то, чтобы была выплачена задолженность по заработной плате работникам предприятия. Я неоднократно обращался к самым высоким инстанциям, к предыдущему Президенту. Я обращался к Премьер-Министру Владимиру Гройсману более 10 раз – а воз и ныне там, – сказал Жолобецкий.
Также он добавил, что данная проблема могла бы решиться в случае продажи крейсера «Украина», который находится в Николаеве.
– И нас все мои предложения к Премьер-Министру решить судьбу этого крейсера, я сталкиваюсь с какой-то стеной. Я еще раз, в очередной, хочу обратиться к Премьер-Министру Владимиру Гройсману: «Наконец-то решите вопрос задолженности по заработной плате работникам «Николаевского судостроительного завода». Вы знаете, за все эти годы я сталкиваюсь, я бы так назвал, со страусиной политикой – если засунуть голову в песок, то можно делать вид, что ничего не происходит. Там (на «Николаевском судостроительном заводе») сегодня работают люди которым много лет, которые нуждаются в медицинской помощи и во многих других социальных благах. Я хочу, чтобы этот вопрос был доведен до логического завершения, – акцентировал нардеп.
Народный депутат отметил, что только в течение последних полгода начались выплаты работникам завода, и каждый месяц сумма составляет около трех миллионов, однако даже при таких суммах долг будет выплачен нескоро.
– В очередной раз прошу Кабинет Министров принять решение о демилитаризации крейсера Украина или продаже крейсера. Примите любое решение. Ваше решение поможет погасить эту задолженность, – сказал Жолобецкий.
После этого он пригласил Премьер-министра Украины Владимира Гройсана в Николаевскую область, чтобы тот пообщался с работниками завода, проехал по самым проблемным трассам страны, а также увидел, в каком состоянии находится железнодорожный вокзал.
– Уважаемый Владимир Борисович, когда мы вас выбирали Премьер-министром, лично мне обещали, что вы будете постоянно объезжать все регионы. В Николаеве, если я не ошибаюсь, вы были аж один раз. Я приглашаю от имени всех николаевцев посетить город Николаев. И не ездить, куда вам составляют маршрут, не ездить на фирму «Агрфьюжн» или «Нибулон», а давайте проедем по тому маршруту, который хотят показать вам николаевцы. Мы встретимся возле сортировочного железнодорожного вокзала, вы посмотрите на то состояние, в котором он сегодня находится, которое вы обещали исправить во время всего своего премьерства. Мы обязательно с вами заедем на завод 61-го коммунара, и вы пообщаетесь с теми людьми, которым три года обещаете выплатить задолженность. Мы обязательно проедем с вами по все дорогам Николаевщины – хуже дорог в Украине трудно найти. Обязательно проедем по трассе Н-11. И обязательно после Николаева предлагаю проехать в Кропивницкий. И тогда мы с удовольствием услышим ваше мнение насчет того, что происходит, услышим вашу «Новую стратегию», и чтобы вы отчитались о старой своей стратегии. Мы, николаевцы, ждем вас. Уважаемый Владимир Борисович, ответьте, пожалуйста, приедете ли вы в город Николаев, - подытожил нардеп.
Напомним, что по словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. завод имени 61-го коммунара) начнут выплачивать до конца весны.
Также напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).
Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.
По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.
Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительстванасчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).
В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.
Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку. Однако, в четверг, 30 мая Верховная Рада провалила отставку Владимира Гройсмана.