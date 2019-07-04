Нардеп Жолобецкий раскритиковал Гройсмана из-за НСЗ и пригласил его приехать в область, чтобы показать ему реальные проблемы

Народный депутат Украины от Николаевской области Александр Жолобецкий раскритиковал Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за то, что он до сих пор не посодействовал в выплатах по заработным платам работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывш. Завод имени 61-го коммунара), а также пригласил его в область.

Свое мнение он высказал на брифинге в Верховной Раде в четверг, 4 июля.

– На протяжении трех с половиной лет я борюсь за то, чтобы была выплачена задолженность по заработной плате работникам предприятия. Я неоднократно обращался к самым высоким инстанциям, к предыдущему Президенту. Я обращался к Премьер-Министру Владимиру Гройсману более 10 раз – а воз и ныне там, – сказал Жолобецкий.

Также он добавил, что данная проблема могла бы решиться в случае продажи крейсера «Украина», который находится в Николаеве.

– И нас все мои предложения к Премьер-Министру решить судьбу этого крейсера, я сталкиваюсь с какой-то стеной. Я еще раз, в очередной, хочу обратиться к Премьер-Министру Владимиру Гройсману: «Наконец-то решите вопрос задолженности по заработной плате работникам «Николаевского судостроительного завода». Вы знаете, за все эти годы я сталкиваюсь, я бы так назвал, со страусиной политикой – если засунуть голову в песок, то можно делать вид, что ничего не происходит. Там (на «Николаевском судостроительном заводе») сегодня работают люди которым много лет, которые нуждаются в медицинской помощи и во многих других социальных благах. Я хочу, чтобы этот вопрос был доведен до логического завершения, – акцентировал нардеп.

Народный депутат отметил, что только в течение последних полгода начались выплаты работникам завода, и каждый месяц сумма составляет около трех миллионов, однако даже при таких суммах долг будет выплачен нескоро.

– В очередной раз прошу Кабинет Министров принять решение о демилитаризации крейсера Украина или продаже крейсера. Примите любое решение. Ваше решение поможет погасить эту задолженность, – сказал Жолобецкий.

После этого он пригласил Премьер-министра Украины Владимира Гройсана в Николаевскую область, чтобы тот пообщался с работниками завода, проехал по самым проблемным трассам страны, а также увидел, в каком состоянии находится железнодорожный вокзал.