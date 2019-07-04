В следующий парламент проходят пять партий – рейтинг «Слуги народа» немного снизился, - опрос

На досрочных парламентских выбора в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 июня - 3 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, в данный момент преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (13,4%), «Европейская Солидарность» (8,3%), «Голос» (7,2%) и «Батькивщина» (7,2%).

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа»..