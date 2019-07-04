Дятлов заявил, что идет в Раду, чтобы принять программу «Теплый дом» на всеукраинском уровне: «Николаевцы уже видят от нее эффект»

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов заявил, что идет в Верховную Раду, чтобы программа «Теплый дом» была принята на всеукраинском уровне.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог».

Так он напомнил, что в 2015 году команда партии «Оппоблока» разработала программу «Теплый дом», с которой и пошли на местные выборы. И после того, как партия прошла в городской совет над работой программы не остановились.

— Наши эксперты, те люди, которые помогали нам ее разрабатывать, все это время они ее дорабатывали, чтобы она могла стать законопроектом, в том числе на всеукраинском уровне. Программа «Теплый дом» в Николаеве была принята, мы добились этого. И николаевцы уже видят результаты работы. И это не только замена окон в подъездах, которых, кстати, мы сделали более 400, это еще и термомодернизация школ – уже 19 школ, в которых начались работы. Школа в Варваровке №60 уже сделана. Это также установка индивидуальных тепловых пунктов, которые поставили в более 20 школ Николаева. Также это привлечение государственных средств и средств специальных энергосберегающих фондов, чтобы поддержать наши ОМСД. Благодаря нашей программе город Николаев получил более 30 миллионов гривен дополнительных инвестиций для ОСМД и многоэтажных домов, - заявил Игорь Дятлов.

В частности, кандидат в народные депутаты отметил, что законопроект по программе «Теплый дом» уже готов и он неоднократно предлагал действующим народным депутатам Украины внести его в Раду, однако те отказались.

— Я говорил, что все в принципе готово – программа работает, люди поддерживают, и самое главное, люди видят эффект от этой программы. К примеру, школа №60, которую мы полностью модернизировали, заплатила на 56% меньше за энергоресурсы, чем год назад, до того, как туда зашла программа «Теплый дом». Согласитесь, если программа показывает, что можно сэкономить на энергоресурсах, значит ею нужно заниматься. Но, к моему огромному сожалению, ни один народный депутат Украины не захотел заниматься этой программой, - сообщил кандидат в нардепы.

При этом, Игорь Дятлов добавил, что некоторые из них даже мешали ее реализации в Николаеве.