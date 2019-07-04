Работу СМИ во время парламентских выборов будет проверять «ревизор» от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Нацсовет телевидения и радиовещания создал рабочую группу для осуществления надзора за соблюдением СМИ избирательного законодательства во время внеочередных парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформ».

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 4 июля, а председателем рабочей группы выбрана заместительница председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

Данная рабочая группа будет анализировать распространяемую электронными СМИ информацию, связанную с ходом избирательной кампании в соответствии с законами «О национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания», «О телевидении и радиовещании», «О выборах народных депутатов Украины».

В рамках своей деятельности рабочая группа будет осуществлять мониторинг телерадиопрограмм, предусматривающий круглосуточный анализ речи общенациональных и местных СМИ.

Также этот совещательный орган будет заниматься рассмотрением обращений и жалоб от юридических, физических лиц и представителей политических партий по вопросам, связанным с деятельностью вещателей во время предвыборной кампании.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил сотрудника своей администрации Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. После, следующий Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Впоследствии, Владимир Горковенко заявил, что ему угрожали и заставляли уволиться.