«На позиции городского головы у меня получается работать лучше», – Сенкевич о Гранатурове

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что он лучше выполняет свои обязанности, чем его предшественник Юрий Гранатуров.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Как известно, в четверг, 4 июля, Николаевский городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение о назначении на должность главы Ингульской районной администрации Юрия Гранатурова.

Комментируя причины его назначения, Сенкевич отметил, что Гранатуров – ценный кадр, имеющий опыт работы на посту городского головы, однако сам себя Сенкевич считает лучшим мэром, чем Юрий Гранатуров

— Мое мнение, что на позиции городского головы у меня получается работать лучше, чем у Юрия Исаевича, а Юрий Исаевич – он тоже ценный кадр, у него тоже есть опыт, у него есть возможности, у него есть все, что необходимо. Тем более он знает эту работу, он работал на этой позиции, и он спокойно может занимать эту позицию, без унижения его достоинств. Он специалист, он работал городским головой, я считаю, что с таким опытом он может работать где угодно», - сказал Сенкевич.

Основные задачи, которые мэр поставил перед Гранатуровым на новой должности – это план по санитарной очистке района, реформирование ЦПАУ в здании администрации и стратегический план развития района.

— Сегодня основная позиция, чтобы он вместе с заместителем руководителя района, который исполнял обязанности, конкретно сложили план по санитарной очистке, конкретно занялись вопросом, в том числе, работы в администрации ЦНАПа, ну и чтобы мы получили некий стратегический план развития района, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров сообщил, что уже приступил к своим обязанностям и заявил, что ему можно доверить любую работу.