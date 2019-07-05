«У них не получится украсть нашу победу», – кандидат в нардепы Дятлов о своих оппонентах, которые используют против него грязные методы

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов сообщил, что его оппонентам, которые используют грязные технологии, не получиться удержаться при власти и обмануть горожан.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог».

— У нас недавно закончились выборы Президента Украины. 85% николаевцев сказали «нет» предыдущей власти. «Нет» - это значит, что мы были несогласны с теми варварскими методами, которыми они работали. Мы были несогласны с тем, как издевались над людьми. Мы были несогласны с тем, какие грязные методы они использовали. Мы были несогласны с тем, как они нам врали. Я надеялся, что после такого сокрушительно удара, для той уже предыдущей власти, я ожидал, что они сделают определенные выводы. Я ожидал, что народные депутаты Украины, которые работали с той властью, прислуживали той власти, как минимум придут к людям на встречи и просто по-человечески попросят у людей прощения. Я ожидал, что после выборов Президента, эти пока еще народные депутаты Украины поймут, что к нам – жителям Николаева нельзя так относиться: обманывать и считать нас за дураков. Но начались выборы и мы видим, что к сожалению, никто так и не извинился, грязные методы остались, - отметил кандидат в нардепы.

В частности, Игорь Дятлов заявил, что эта грязная борьба коснулась и его, однако отметил, что горожане не поведутся на такие манипуляции.

— Более того, мы видим, что против меня, как кандидата от Николаева, развязалась очередная, колоссальная, грязная борьба. Я знаю, что уже готовятся несколько выпусков грязны газет, листовок, с очередным враньем, которое будет литься. Люди меня хорошо знают и они уж точно этому не поверят. Но они пошли дальше, и они зарегистрировали против меня двойника, и не одного, а двух. В надежде, что люди запутаются. Честно говоря меня это не сильно расстроило. Я бы так сказал, меня не сильно расстроил тот момент, что они зарегистрировали двойников, как то, что они до сих пор считают, что наших людей можно обмануть. Меня оскорбил тот момент, что они считают, что наши люди не разберутся, что они так и не поняли, что это не мы дураки, это они дураки, которые 5 лет издевались над людьми. И если они думают, что то что они поставили двойников Дятлова, это поможет им сохранить свою жалкую властишку – они глубоко ошибаются. Наши люди умные, они уже все знают, они знают именно Игоря Дятлова, того человека, который на протяжении многих-многих лет защищает их интересы. И у них не получится украсть нашу победу, - заявил Игорь Дятлов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки - Владимира Дятлова. Позже, стало известно, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного человека с фамилией «Дятлов» - Евгения Дятлова.

Отметим, что в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля. Кандидат в нардепы заявил, что таким образом оппонентам не удастся его дискредитировать.