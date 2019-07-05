«На него не выделено ни копейки денег»: мэр Николаева Сенкевич о реконструкции «Сердца города»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Манганариевский сквер (т.н. «Сердце города») не будет реконструирован как в ближайшее время, так и до Дня города – на это нет средств.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, реконструируют ли сквер ко Дню города, мэр ответил, что на это не выделено средств, а для самой реконструкции нет соответствующей документации.

— Точно не успеют, на него даже не выделено ни копейки денег. Кроме того, сегодня парк «Манганариевский сквер» не имеет ни одного документа, по которому можно проводить там какие-то роботы. Фактически это зона недостроя, на который нельзя вкладывать деньги на уборку, нельзя освещать и так далее, - сказал городской голова.

В будущем, по словам мэра, в бюджете возможно будут запланированы средства на реконструкцию «Сердца города».

— Сейчас новый корректировщик делает корректировку этого проекта. Я думаю, что мы запланируем в бюджете средства, проведем все процедуры и запланируем на следующий год, чтобы эту зону наконец-то, спустя шесть лет, запустить, как она планировалась с самого начала, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, еще в августа 2017 года исполком Николаевского городского совета выделил Департаменту ЖКХ 4 миллиона гривен на окончание строительства фонтана в Манганариевском сквере (сквер «Сердце города»), однако Департамент не стал этого делать, и деньги остались неиспользованными.