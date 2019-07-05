Президент Зеленский назначил новых заместителей главы СБУ и начальника следственного управления

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Главного управления Службы безопасности Украины и начальника следственного управления.

Соответствующие Указы опубликованы на сайте Президента.

Так, заместителем главы СБУ назначены Анатолий Дублик и Александр Карпенко, которого ранее он освободил с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Начальником Главного следственного управления СБУ назначен Богдан Тиводар.

Анатолий Дублик с 2014 года работал в Тернопольском СБУ. 15 марта 2014 года исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов назначил его на должность начальника Департамента защиты национальной государственности. 25 марта 2015 года ему присвоили звание генерал-майора.

Александр Карпенко 26 октября 2018 года возглавил СБУ на Донбассе. Уже 23 августа Порошенко присвоил ему звание генерал-майора. До этого, весной 2015 года полковник Александр Карпенко был назначен на должность заместителя начальника Донецкого УСБУ, перед этим он занимал должность исполняющего обязанности начальника Волынского УСБУ.

Как известно, ранее Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Его заместителем был генерал-майор Тиводар. Он начал военную службу в органах СБУ в 1996 году в закарпатском областном управлении. С 27 марта ноября 2008 года по 3 июля 2009-го был начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Должность заместителя он занял в 2014 году, где занимался делами относительно русинского и венгерского сепаратизма на Закарпатье.

Ранее сообщалось, что заместителем главы СБУ назначили офицера, руководившего задержанием «бриллиантовых прокуроров»