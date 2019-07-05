Пережеребьевка и новая печать бюллетеней угрожает выборам, – Разумков

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что требование к Центральной избирательной комиссии повторно провести жеребьевку партий и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в Украине.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

4 июля Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Таким образом, суд удовлетворил требование «Аграрной партии» в связи с внесением партии «Рух нових сил» в бюллетень под №22 без жеребьевки. Это при том, что глава этой партии Михаил Саакашвили заявлял, что оспаривать соответствующее решение не намерен.

– Ситуация достаточно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана […] 5 миллионов 200 тысяч. Это значит, что потрачена часть бюджетных средств […]и это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен, и это время, – заявил Разумков.

По его мнению, речь идет об одной из технологий, которую могут использовать.

– Надеюсь, еще не пройдены все инстанции, и суд примет взвешенное сбалансированное и законное решение и, возможно, этого не произойдет. Потому что сегодня под угрозой выборы в Украине, – добавил он.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

Отметим, изменить место голосования на досрочных парламентских выборах можно до 15 июля.