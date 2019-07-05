ЦИК разрешила Лещенко называться «настоящим слугой народа»

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу конкурентки кандидата в нардепы по округу в Подольском районе Киева Сергея Лещенко Анны Бондарь, которая протестовала против размещения на билбордах лозунги «Настоящий слуга народа».

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

В своем объяснении Лещенко настаивал, что жалоба Бондарь является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения, противоречит нормам действующего закона, не соответствует требованиям закона по содержанию и форме жалобы, а также является проявлением злоупотреблений своим правом подачи заявления.

Лещенко настаивал, что как кандидат в народные депутаты в полном объеме и своевременно выполнил все требования части шестой и седьмой статьи 69 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». В частности, в течение установленного законом срока подано в ЦИК экземпляр каждого печатного материала предвыборной агитации, изготовленного за счет средств избирательного фонда кандидата; упомянутые печатные материалы предвыборной агитации содержат полный перечень необходимых сведений: сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Кроме того, употребление словосочетания «Настоящий слуга народа» по Лещенко основывается на том, что он является народным депутатом Украины, а каждый народный депутат Украины (а не только представитель / член определенной политической партии) обязан служить народу Украины.

Напомним, как о регистрации кандидатов-клонов ранее сообщали в Комитете избирателей Украины.

21 июня стало известно, что накануне вечером президентская партия «Слуга народа» подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Отметим, в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа».

Позже партия «Слуга народа» подала заявление в полицию из-за массовой регистрации кандидатов-клонов.