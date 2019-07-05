Интервью с членом команды Президента Сергеем Бабаком о знакомстве с Зеленским и реформах системы образования

Сергей Бабак Во вторник, 2 июля, в Николаеве с рабочим визитом находились представители первой «двадцатки» списка политической партии «Слуга народа», которые на ряде встреч рассказывали о будущих реформах, и о том, когда можно будет увидеть первые результаты.

Редакция «Преступности.НЕТ» записала с отдельными из них интервью. Первым на вопросы редактора издания Анатолия Чубаченко отвечал директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак, который в команде Президента Зеленского отвечает за реформирование сферы образования и под номером 11 идет в Раду по списку «Слуги народа». С ним мы поговорили о том, как он попал в команду Зе, есть ли он в списке претендентов на министерское кресло в новом составе Кабмина, о том, сколько нужно времени, чтобы украинцы увидели первые изменения в системе образования, и какие это будут изменения, и прочем.

В ходе беседы Сергей Бабак рассказал о том, что попал в команду не случайно и описал свои первые впечатления от встречи с Зеленским. По его словам, в своих взглядах на изменения в образовательных процессах, они с Президентом совпали на 95%.

Сейчас же, как рассказал Сергей, график стал намного жестче, однако все, кто был экспертом в его предвыборной кампании, продолжают с ним работать. Помимо этого, в команде есть список кандидатов на ключевые должности в Кабинете министров, и он не исключает, что его фамилия там присутствует.

На то, чтобы украинцы ощутили изменения в системе образования, эксперт отводит два года. Сергей Бабак уверяет, что делать резкую «революцию» в образовании очень рискованно, так как можно нарушить целостность системы.

Тем не менее, в команде Президента хотят в ближайшие года сделать структурные изменения, которые нельзя будет «откатить». Например поменять модель финансирования и управления высшим образованием, поменять систему государственного заказа.