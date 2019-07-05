Генпрокуратура просит суд арестовать недвижимость Ющенко, - СМИ

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Украины Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.

Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Следователь подал соответствующее ходатайство, - сказал собеседник издания.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде.

Ранее ГПУ сообщила Ющенко о подозрении в якобы пособничестве Януковичу в завладении «Межигорьем». Сам Ющенко отрицает эти обвинения и назвал их «имитацией бурной деятельности».