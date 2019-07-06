Трамп заявил, что американцы якобы «захватывали аэропорты» еще в конце 18-го века

Президент США Дональд Трамп в своей речи на военном параде ко Дню независимости допустил досадную ошибку, заявив, что армия «захватила аэропорты» англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «The Guardian».

Издание отмечает, что в этот раз Трамп отступил от своего «обычного стиля бессвязных, импровизированных речей, в которых меняет темы с большой скоростью».

«Трамп озвучил удивительно написанный сценарий, в котором изложил историю Дня независимости, американские достижения в различных областях, а затем воздал должное каждому виду военных по очереди», - пишет издание.

В частности, Трамп сказал:

«В июне 1775 года Континентальный конгресс создал объединенную армию из революционных сил… Наша армия покорила воздух, она разрушила крепостные валы, захватила аэропорты, сделала все, что должна была сделать…».

Как известно, авиаперелеты в США начались только в начале 1900-х годов. Считается, что братья Райт осуществили полет первого в мире самолета в 1903 году.

Напомним, что ранее Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и упрекнул их за войну в Югославии.