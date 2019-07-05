Порошенко назвал Шария «кремлевским ублюдком», а его сторонников - «выбл*дками»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с жителями Каменца-Подольського назвал антиукраинского блогера Анатолия Шария «кремлевским ублюдком».

Видео со встречи опубликовано на Youtube.

«...в бессильной злобе сильно жалуются, что вчера наша команда отменила регистрацию Шария. Кремлевского ублюдка, который нанимает за 30 серебряников таких молодых людей. У меня просьба (обращается к мужчине в толпе), не гоже мужчине, если вам уже 20 лет, баловаться с шариками. Это для детей. Отпустите шарики или помогите ему отпустить, потому что мужчинам нужно взрослеть и в вашем возрасте нужно служить в армии», - сказал Порошенко.

После он указал на других мужчин, которых назвал охранниками людей с шариками. После речи он начал кричать «Позор Шарию», а после - скандировать «Порошенко».

«Вот за кремлевские деньги нам нанимают таких выбл*дков. Извините, пожалуйста, вам позор. Шарию позор. Они пришли не для того, чтобы защитить Украину. Потому что их так называемый лидер сидит давно в Москве. Финансирует деньгами, украденными из Украины, деньгами из Кремля вот таких негодеяв. Для чего они бегают? Чтобы расколоть нас. Чтобы снять и показать в ютубе, что мы не едины, но ничего у них не получается, потому что он один, как перст, а нас тысячи и тысячи», - обратился он к толпе.

Также Порошенко обратился к другому мужчине в толпе с призывом пойти в армию.

«Закончится все тем, что вас побьют эти люди. Единственное, чем вы воспользуетесь, это нашей добротой, нашей открытостью, европейскостью, воспитанностью», - подчеркнул он.

Как известно, ранее в сети появлялись видео, на которых Петр Порошенко во время встреч с людьми допускал различные оплошности: снял шапку с головы девушки, подергал за нос мужчину, а его охранник выбил телефон из рук у парня. Все эти инциденты активно комментировал Анатолий Шарий, заявляя, что такой была реакция экс-Президента на неудобные вопросы.

Напомним, что ранее губернатор Москаль вырвал фото у мужчины, который надеялся получить 15 тысяч за вопрос Шария.