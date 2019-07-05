В ЦИК заявили, что из-за решения суда о новой жеребьевке партий не успеют напечатать все бюллетени

В случае новой жеребьевки, которая определит порядок партий в бюллетене, полиграфкомбинат «Украина» не успеет напечатать все бюллетени.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Ранее, 4 июля Шестой апелляционный административный суд по иску Аграрной партии Украины своим решением постановил обязать ЦИК провести новую жеребьевку для определения номеров политических партий, под которыми их разместят в избирательном бюллетене.

«ЦИК не соглашается с указанным решением Шестого апелляционного административного суда. Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов и законного хода избирательного процесса… ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки, следствием этого будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней «Полиграфическим комбинатом Украина» и обеспечения их доставки для голосования», - сообщили в Центризбиркоме.

Отметим, изменить место голосования на досрочных парламентских выборах можно до 15 июля.