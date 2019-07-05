Медицинское обслуживание в Украине должно стать качественно новым сервисом! – Александр Гайду

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Гайду рассказал о своем видении тех изменений, которые должны произойти в медицинской сфере.

Об этом сообщает его пресс-служба.

– Результатом изменений в медицинской отрасли должна стать страховая медицина! Если вернуть сегодня все те черные деньги, которые крутятся в медицине, и найти механизм их возвращения в бюджет – у нас в медицинской сфере будет около 10% ВВП Украины. Когда у Вас будет оплачена страховка, Вас уже никто не заставит платить ещё какие-то дополнительные деньги медработнику, – прокомментировал кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Гайду.

Следующими шагами для успешного продолжения медицинской реформы должны быть перепись населения и обновление материально-технической базы государственных и коммунальных медицинских учреждений, озвучил Гайду позицию партии. Пока не будет сделана перепись населения, корректно спланировать следующие этапы реформы невозможно. В свою очередь, проведение аудита медицинских учреждений даст возможность правильно спланировать приобретение медицинской техники и оборудования, закупку медицинских препаратов и реактивов.

– Даже если мы знаем, сколько у нас населения, но не провели аудит материально-технической базы, разговоры о принятии каких-то протоколов лечения – это ложь. Как можно принять протоколы лечения, не понимая, какие у нас технические возможности? - подчеркнул Гайду.

После аудита следует принять доктрину и протоколы лечения. Ни одна страховая компания не сможет оплатить услугу, если нет протокола. Протоколы – это утвержденные международным сообществом способы лечения. Нужно адаптировать украинскую медицину под европейские методы и способы лечения.

– Но самое главное – это достойная зарплата и обеспечение медицинских работников нашей страны! Остановить колоссальный отток кадров из Украины – наша первоочередная задача! Государство тратит огромные деньги и ресурсы на обучение украинских медицинских работников, которые из-за мизерной зарплаты покидают нашу страну, – акцентировал Гайду.

Во время встречи с медиками города Николаева обсуждались вопросы и переаттестации врачей, и механизмы принципа «Деньги идут за пациентом», и вопросы финансирования больниц.

Медицинская реформа в Украине постепенно реализуется, но, по сути, это пока лишь только попытки выстроить новую систему обслуживания граждан. Партия «Слуга народа» поставила перед собой цель – в максимально короткий срок сделать медобслуживание качественно новым сервисом. Сферой, где пациенты получают качественную, своевременную профилактику и доступное лечение, а врачи – современные средства работы и достойную зарплату.