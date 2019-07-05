В Раду пока проходят шесть партий, а «Украинская стратегия Гройсмана» почти достигла 5% барьера

В Верховную Раду проходят шесть партий, а «Украинская стратегия Гройсмана» имеет шансы быть представленной в новом составе парламента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Active Group», который проводился с 23 по 25 июня.

Согласно эти данным, 34,4% опрошенных (41,1% среди тех, кто определился с выбором), ответили, что выберут партию «Слуга народа». 7,7% (9,2% от определившихся) готовы отдать свой голос за «Оппозиционную платформу – За життя», 7.2% (8,6%) – за ВО «Батьківщина». Далее идут «Европейская солидарность» с 6,8% (8,1%), «Голос» с 5,4% (6,5%).

При этом приближаются к проходному барьеру «Оппозиционный блок» с 4,3% (5,1%), «Радикальная партия О.Ляшко» с 3,9% (4,7%), «Украинский стратегия Гройсмана» с 3,4% (4,1%), а также «Сила и честь» с 3,2% (3,8%).

Однако, по словам журналиста Кирилла Сазонова, «лидеры понемногу теряют рейтинг, а отстававшие на старте их уверенно догоняют».

«Думаю, мы увидим Владимира Гройсмана и его «Украинскую стратегию» в новом созыве Верховной Рады, а, может, и в правительстве. Первые разочарованные в действиях Зеленского и Порошенко переходят в ряды сторонников премьера», – уверен журналист.

В то же время, политолог Владимир Фесенко предположил, что «Украинская стратегия Гройсмана» отказалась от выдвижения кандидатов по одномандатным (мажоритарным) округам, чтобы показать избирателю, что уверены в своем преодолении пятипроцентного барьера, и делают ставку на командную победу.

При этом, как отмечает политолог Алексей Голобуцкий, на пользу политсиле Гройсмана сыграет то, что избиратели положительно оценивают результаты его работы в качестве премьер-министра за три года.

«Результаты, которые каждый может «пощупать» – те же дороги. Электоральный потенциал этого пункта еще только начали конвертировать в голоса. Второе преимущество: очень много пунктов, на которых пиарятся другие политики и их партии, по факту реализованы именно Кабмином Гройсмана – и этот момент можно конвертировать в голоса. Более того: то, что тот же Зеленский только обещает - «государство в смартфоне», скажем, - по факту уже частично реализовано тем же правительством Гройсмана», – отметил на своей странице в Facebook Голобуцкий.

Также политолог напомнил, что 22% избирателей положительно оценивают деятельность премьера Гройсмана.

«После 3-х лет работы во главе правительства это едва ли не лучший результат за всю историю (хотя у нас вообще было всего шесть премьеров, которые задержались на должностях более двух лет)», – написал он, добавив, что при проведении успешной кампании эту поддержку можно конвертировать в голоса на выборах, которые помогут преодолеть 5% барьер.

А политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга считает, что шансы «Украинской стратегии Гройсмана» на проход в Раду есть, и они «весьма осязаемы».