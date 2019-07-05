«Я считаю, что «двойники» - это грязно», - кандидат по 127 округу Павлов поддержал призыв Дятлова к оппонентам о снятии «двойников»

Игорь Павлов и Игорь Дятлов Кандидат в народные депутаты Украины по 127 избирательному округу от ВО «Батьківщина» Игорь Павлов выразил готовность поддержать обращение к конкурентам о снятии с выборов «двойников» по фамилии «Дятлов», которые были зарегистрированы на округе.

Об этом он заявил, отвечая на поставленный Игорем Дятловым вопрос во время дебатов кандидатов на телеканале «UA:Миколаїв», куда основные конкуренты Дятлова так и не пришли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одномандатном избирательном округе №127, по которому в Верховную Раду Украины баллотируется глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, зарегистрировано еще два человека с фамилией "Дятлов". В итоге на округе будут баллотироваться целых три человека с такой фамилией. Стоит отметить, что после того, как был зарегистрирован первый кандидат-"двойник", команда Игоря Дятлова отреагировала в Фейсбуке довольно оригинальным хештегом - #грязныйкозырь. Таким образом они дали непрозрачный намек на то, кто стоит за регистрацией технических кандидатов с фамилией "Дятлов" на этом округе по которому идет также действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Борис Козырь.

Так, в ходе дебатов на «UA:Миколаїв», Игорь Дятлов задал вопрос Игорю Павлову о готовности последнего поддержать обращение к оппонентам, чтобы те сняли двойников и дали возможность людям сделать осознанный выбор, а не путали их, используя нечестные методы.

Отвечая на поставленный вопрос, Игорь Павлов заявил, что готов это сделать.

«Я считаю, что «двойники» - это грязно. Поэтому я поддерживаю, чтобы снять этих ребят. Давайте по-честному говорить, если это честные выборы, то давайте по-честному выбирать наших избранников», - заявил Павлов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что все основные оппоненты не явились на теледебаты с Игорем Дятловым на «Суспільному».