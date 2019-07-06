Военно-морскую базу в Очакове будут использовать для учений США и союзников, - СМИ

США прилагают усилия, чтобы завершить строительство военно-морской базы в Очакове, на которой будут проводить международные учения.

Об этом говорится в материале издания «Breaking Defense».

Сейчас США модернизируют несколько украинских военно-морских баз, чтобы предоставить своим военным кораблям и НАТО возможность причалить поблизости от контролируемого Россией Крыма. Усилия США в Николаевской области включают в себя укрепление и модернизацию существующих пирсов и добавление нового плавучего дока, ограждение баз, судоремонтные объекты и пару совершенно новых центров морских операций, из которых украинские и натовские силы могут направлять учения и координировать действия. Внимание США к этим вопросам повысилось после того, как в ноябре 2018 года Россия захватила украинских военные корабли возле Керченского пролива и их экипаж.

«Большая часть усилий уделена Очакову, куда за последние несколько лет была серия визитов строительных бригад ВМС США. Работа в Очакове не будет завершена до августа, сказал лейтенант Спенсер Булл, оперативный сотрудник Подводной строительной группы 1, которая в настоящее время находится в Украине», - пишет издание.

- Намерение состоит в том, чтобы иметь возможность использовать его для учений США и союзников, - сказал американский военный, добавив, что его команда дайверов будет работать над укреплением существующих пирсов, составит карту морского дна, чтобы убедиться, что более крупные корабли могут швартоваться там, и обсудить, куда разместить плавучий док.

Хотя американское присутствие в Черном море ограничено, новые портовые сооружения в Украине позволят военным кораблям США и НАТО причаливать ближе к Крыму, чем когда-либо прежде. А двойные центры морских операций дадут украинцам возможность отслеживать действия России.