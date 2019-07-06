Зеленский уехал на Львовщину и Закарпатье представлять новых глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 июля, уехал с рабочим визитом в Львовскую и Закарпатскую область, чтобы представить новых глав государственных областных администраций.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Как известно, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав ОГА. На должность главы Львовской ОГА согласовали кандидатуру Маркияна Мальского, Закарпатской – Игоря Бондаренко.

Кроме представления глав ОГА во Львове запланирована встреча Главы государства с лидерами общественного мнения Львовской области. А на Закарпатье Президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород». После этого под председательством Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

Указ о назначении Мальского уже опубликован на сайте Президента

Мальский отметил, что предложение возглавить Львовскую ОГА было определенной неожиданностью.

– Я еще планировал оставаться в своей другой профессиональной деятельности, но не каждый день звонит Президент Украины и говорит: «Маркиян, подумай, попробуй. Ты можешь что-то сделать для своего государства», – прокомментировал глава Львовской ОГА.

В то же время исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил нового руководителя СБУ во Львовской области. передает УНН. Представление во время его рабочей поездки вместе с Главой государства во Львов, передает корреспондент. По словам Баканова, СБУ во Львовской области пока возглавил Александр Бондарук, который, по его словам, «должен стать настоящим Джеймсом Бондом» для того, чтобы выполнить все задания.

Справка:

35-летний юрист Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше.

Как сообщает «Zaxid.net», ранее Мальский публично отказался от должности председателя ЛОГА. Он объяснил свое решение невозможностью покинуть пост почетного консула Австрии во Львове и желанием завершить работу над докторской диссертацией. Однако позже он изменил свое мнение.

35-летний юрист Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше.

До него председателем Львовской ОГА был Олег Синютка, который возглавлял область более четырех лет - с декабря 2014 года.

Напомним, что 5 июля Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации и назначил на его место Павла Кириленко.

Отметим, что у Администрации Зеленского пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.