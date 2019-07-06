«И снова через одно место…», - Игорь Дятлов возмущен, что долгожданный запуск автобусов испоганили непрофессионализмом чиновников

Игорь Дятлов «Как вы будете людям в глаза смотреть? Мы же все в одном городе живем и все друг другу видны как на ладони».

Именно так отреагировал на ситуацию, которая возникла после «торжественного» запуска новых автобусов в Николаеве глава фракции «Оппозиционный блок» в николаевском городском совете Игорь Дятлов после того, как выяснилось, что транспорт вышел на маршруты с нарушением действующего законодательства.

Как известно, «Укртрансбезопасность» в первый же день проверила новые николаевские автобусы и выявила ряд нарушений действующего законодательства.

«И снова все через одно место… Наконец, в эту пятницу автобусы (доставленные ранее - ред) впервые вышли на маршруты. И на тебе – оказалось, что за несколько месяцев простоя должностные лица не подготовили ни схему движения, ни расписание движения. В итоге контролирующий орган – «Укртрансбезопасность» – в первый же день разворачивает эти автобусы обратно. Так вот вопрос. Руководство «Николаевпастранса», которое было создано специально для управления этими коммунальными автобусами, о чем думало все это время? Управление транспорта, для которого новые автобусы были приоритетом, о чем думало все это время? Руководство николаевской мэрии, которое общее дело покупки автобусов выставило как личную заслугу, о чем думало все это время?» - задался вопросом Игорь Дятлов.

Он поставил риторический вопрос - неужели всем этим должностным лицам неизвестен порядок организации общественного транспорта?